Este miércoles habrá paro de 24 horas en hospitales de Santa Cruz por salarios impagos

Los trabajadores de salud acatan un paro movilizado de 24 horas ante el retraso en los pagos del mes de febrero y la falta de recursos en hospitales, garantizando solo atención de emergencias.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/03/2026 21:39

Santa Cruz, Bolivia

Más de 5.000 trabajadores del sistema público de salud de Santa Cruz acatarán mañana, miércoles 11 de marzo, un paro movilizado de 24 horas debido al incumplimiento en el pago de sus salarios.

La medida afectará los tres niveles de atención en hospitales y centros de salud, tanto en la capital como en las provincias del departamento.

Según los representantes de los trabajadores, los sueldos correspondientes al mes de febrero aún no se han hecho efectivos, situación que se suma a la falta de pago de subsidios y otras demandas históricas del sector. "Esta es la respuesta que le damos a las autoridades ante su incumplimiento", señalaron.

Durante el paro, se garantizará únicamente la atención de emergencias. La consulta externa quedará suspendida por falta de personal suficiente para cubrir todas las áreas.

Además del pago de salarios, los trabajadores exigen:

  • Continuidad y reposición de contratos del personal municipal.

  • Mejora en la infraestructura y equipos médicos, incluyendo tomógrafos, ascensores y ambulancias.

  • Licencias necesarias para la realización de estudios médicos en hospitales como el San Juan de Dios.

Las autoridades municipales y departamentales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación. La población está advertida de posibles inconvenientes en la atención médica durante la jornada de mañana.

 

