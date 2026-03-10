Bolivia y Chile eliminan visas para diplomáticos y funcionarios con pasaporte oficial

El Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile pusieron en vigencia el Acuerdo sobre Exención Mutua de Visas y del Permiso de Residencia Oficial para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, tras completar los procedimientos internos necesarios en ambas naciones.

A partir de este instrumento bilateral, las autoridades y servidores públicos que posean pasaportes diplomáticos u oficiales podrán ingresar al territorio del otro país para realizar misiones oficiales sin necesidad de tramitar visa ni permisos especiales de residencia.

Según lo establecido en el acuerdo, la medida busca facilitar los desplazamientos de carácter oficial entre ambos Estados y promover un contacto más directo entre autoridades e instituciones.

Además, se espera que esta decisión contribuya a fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral, impulsando iniciativas conjuntas en áreas de interés común.

Este avance también representa una señal positiva en el proceso de acercamiento entre Bolivia y Chile, orientado a consolidar una comunicación más fluida, mejorar la coordinación institucional y desarrollar una agenda de trabajo conjunta entre ambos países.

