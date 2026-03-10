Promueven ley para declarar geositio al Valle de Gigantes en La Paz y fomentar turismo

Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y representantes de la comunidad impulsan la aprobación de una ley municipal para declarar al Valle de Gigantes como geositio, con el objetivo de proteger su valor geológico y promover el turismo comunitario en este sector de la ciudad.

El director ejecutivo del proyecto Callapa Aruntaya, Douglas Ardiles, explicó que este lugar posee un importante valor científico y natural, ya que constituye una evidencia de la formación de la cordillera de los Andes.

“El Valle de Gigantes es la última evidencia de la formación de los Andes. Es una formación de pedestales con base en rocas volcánicas y sedimentos de millones de años. En realidad, es una cápsula del tiempo, un museo abierto en el ámbito geológico, natural y cultural”, señaló.

Las formaciones rocosas, algunas de más de 80 metros de altura, convierten a este espacio en un sitio ideal para el desarrollo del geoturismo, además de ser un punto de interés para investigadores y visitantes.

Desde el Gobierno Municipal de La Paz, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, destacó el trabajo conjunto entre la Alcaldía y la comunidad para preservar este patrimonio natural.

“Hay una firme decisión de la comunidad de preservar, conservar y aprovechar este importante geositio, que es una formación geológica espectacular por sus características y por la flora nativa que existe en el lugar”, afirmó.

Según explicó, distintas instancias municipales, como las secretarías de Resiliencia, Cultura y Turismo, elaboraron informes técnicos para respaldar la iniciativa y garantizar la protección del área.

La declaratoria mediante ley municipal permitirá establecer mecanismos formales de conservación y, posteriormente, iniciar gestiones para registrar el sitio ante organismos internacionales.

“Al contar con un instrumento legal vamos a hacer un registro ante la UNESCO para la protección de este patrimonio, lo que permitirá además su aprovechamiento a través del turismo comunitario”, indicó Barrientos.

Desde la comunidad también destacan que el proyecto generará oportunidades económicas para los vecinos mediante actividades turísticas, ferias y emprendimientos locales.

“El turismo trae movimiento económico. La idea es que la comunidad pueda beneficiarse con ferias turísticas, artesanías y gastronomía. El visitante no solo llega al lugar, sino que genera un circuito económico en toda la zona”, explicó Ardiles.

El proyecto contempla delimitar áreas específicas para visitas turísticas, mientras que otros sectores permanecerán protegidos como zonas de reserva natural.

“Vamos a trabajar en cuatro hectáreas para que el municipio pueda conocer la historia geológica, natural y cultural del lugar, mientras que el resto será conservado como áreas de reserva”, precisó.

El Valle de Gigantes se encuentra en el sector de Irpavi, entre los distritos 18 y 22 de la ciudad de La Paz, y se accede al lugar a través de rutas que parten desde el puente de la zona.

Las autoridades y representantes comunitarios esperan que la aprobación de la norma municipal permita consolidar este espacio como un nuevo atractivo turístico para la ciudad y fortalecer su preservación para las futuras generaciones.

