El Torno bajo el agua: Intensas lluvias provocan inundaciones y desesperación en las calles

Las precipitaciones pluviales superaron la capacidad de drenaje, dejando a ciudadanos atrapados en medio de corrientes peligrosas.

Ximena Rodriguez

09/03/2026 23:47

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Las persistentes lluvias que castigan al departamento de Santa Cruz han sumido al municipio de El Torno en una situación crítica. Las principales calles de la localidad se han transformado en canales de gran caudal, dificultando gravemente el tránsito de los ciudadanos.

En diversas zonas del casco urbano, se observa a los vecinos batallar contra la fuerza de las corrientes para evitar ser arrastrados. El nivel del agua ha superado la rodilla de los transeúntes, evidenciando la magnitud del fenómeno climatológico que afecta a la región.

La emergencia ha traspasado el espacio público, afectando de manera directa el patrimonio de las familias locales. El agua ha logrado ingresar a numerosas viviendas, obligando a los propietarios a realizar maniobras desesperadas para rescatar sus pertenencias.

