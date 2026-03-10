TEMAS DE HOY:
Alcaldía alista minga para los distritos 1, 4 y 11 este fin de semana

La Alcaldía de Santa Cruz intensifica las mingas de limpieza en los distritos más afectados para frenar la propagación del chikungunya, que registra más de 2.600 casos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/03/2026 22:01

Alcaldía coordina brigadas y mingas para combatir el chikungunya
Santa Cruz, Bolivia

El municipio de Santa Cruz de la Sierra se mantiene en alerta por el aumento de casos de chikungunya. Según datos de la Alcaldía, hasta la fecha se han registrado 2.669 casos, con un ascenso que se califica de leve a moderado.

Para mitigar la propagación del virus, este fin de semana se llevará a cabo una minga de limpieza y prevención en los distritos 1, 4 y 11, sumándose a las acciones que se realizaron el pasado sábado 7 en los distritos 2, 5 y 6.

“Todas las acciones implementadas por el municipio y la Secretaría de Salud están dando efectividad gracias al trabajo coordinado e interinstitucional”, señaló Cristhian Quiroga, epidemiólogo del municipio.

Durante las mingas anteriores, se visitaron aproximadamente 2.700 viviendas, identificando casos sospechosos y personas con sintomatología compatible con chikungunya. Los pacientes detectados fueron derivados a centros de salud de primer nivel y se registraron en las fichas epidemiológicas correspondientes.

En cuanto a la gestión de residuos, se reportaron 60 toneladas de desechos, incluyendo llantas, en el macro distrito Macruz, un factor clave para evitar criaderos del mosquito transmisor.

El municipio mantiene el compromiso de continuar con las mingas y otras acciones preventivas para frenar el avance de la enfermedad y proteger a la población cruceña.

 

