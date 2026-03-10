Quillacollo: Un hombre es procesado por tentativa de feminicidio tras golpear a su esposa por "no cocinar"

Lo que comenzó como un reporte de violencia familiar escaló a una investigación por tentativa de feminicidio debido a la saña del ataque. El hecho ocurrió en el municipio de Quillacollo, donde un hombre de 36 años agredió brutalmente a su esposa, de 32, tras reclamarle violentamente por no haber preparado la comida.

Según los informes preliminares, el sujeto llegó a su domicilio en estado de ebriedad y, ante la ausencia de alimentos cocinados, inició una serie de agresiones físicas que dejaron a la mujer con lesiones de consideración.

Gravedad de las lesiones

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Marcelo Añez, informó que la gravedad de los hechos obligó al Ministerio Público a cambiar la tipificación del delito.

"Se tiene que la mujer no habría cocinado y el marido llegó en estado de embriaguez. En principio era violencia familiar, pero ha sido calificada como tentativa de feminicidio por la gravedad. Se maneja la información de que incluso le habría pisado el pecho", detalló el jefe policial.

Actualmente, la víctima permanece internada en un centro médico a la espera de que el médico forense determine los días de impedimento definitivos. Se espera que en las próximas horas la mujer esté en condiciones de brindar su declaración informativa para esclarecer todos los detalles del ataque.

Situación legal del agresor

El agresor ya se encuentra aprehendido y bajo custodia policial. Las autoridades policiales y la Fiscalía coordinan acciones para presentar al individuo ante un juez de medidas cautelares, quien definirá su situación jurídica.

La FELCV ha ratificado su compromiso de dar todo el apoyo necesario a la fiscalía para que el caso no quede impune. "Vamos a determinar todos los hechos que hayan suscitado en este caso para llegar a la verdad", concluyó Añez.

