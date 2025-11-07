TEMAS DE HOY:
Internacional

Cámaras registran como una mujer fue agredida por su pareja en un gimnasio

Las cámaras de seguridad del gimnasio captaron los ataques que se produjeron durante dos días consecutivos; la víctima había denunciado amenazas y agresiones previas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/11/2025 10:16

Argentina

Un hombre fue detenido en Santiago del Estero, en Argentina tras ser acusado de agredir a su pareja en el gimnasio que posee. La víctima realizó la denuncia y las cámaras de seguridad del local captaron los ataques, que se registraron durante dos días consecutivos, mostrando cómo el agresor la golpeaba en repetidas ocasiones.

El violento episodio ocurrió los días 16 y 17 de septiembre. Según la denuncia, durante la noche del martes 16, el acusado retuvo a la mujer contra su voluntad, le quitó el teléfono celular y la agredió físicamente.

Tras la denuncia, las autoridades procedieron a la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

La víctima también relató que el agresor creó cuentas falsas en redes sociales para difundir imágenes suyas sin consentimiento y la amenazó de muerte, afirmando que “la iba a enterrar cinco metros bajo tierra” y que “era muy poderoso".

Estas acciones se suman a antecedentes de violencia de género del acusado, por los cuales ya había recibido medidas de restricción de acercamiento y contacto.

La fiscalía ordenó la detención de Sebastián Corti, de 40 años, y estableció nuevas medidas de protección para la víctima mientras se continúa con la investigación.

