Polémica en un vuelo: acusan a familia de subir a su abuela fallecida al avión

Lo que debía ser un vuelo común de Málaga a Gatwick, se convirtió en un incidente estremecedor y polémico el pasado 18 de diciembre, cuando los pasajeros se percataron de que una mujer de 89 años a bordo había fallecido.

El grupo familiar, de origen británico, subió a la pasajera en silla de ruedas, asegurando a la tripulación que “simplemente estaba cansada”. Además, se identificaron como médicos y afirmaron que “estaba todo bien”.

Sin embargo, el comportamiento de los familiares alertó a otros pasajeros. Según Tracy-Ann Kitching, una de las testigos, la mujer tuvo que ser colocada en su asiento por los allegados y un médico a bordo confirmó que ya estaba muerta. Otra pasajera, Elizabeth Rowland, observó que los familiares hablaban con la mujer y actuaban como si estuviera viva, dándole agua e intentando “despertarla”.

El avión regresó a la pista y la tripulación llamó a los servicios de emergencia, provocando un retraso de 12 horas. La compañía entregó cupones de comida y bebida a los pasajeros, aunque algunos consideraron que eran insuficientes.

En respuesta, EasyJet aseguró que la pasajera contaba con un “certificado apto para volar” y confirmó que la muerte ocurrió antes del despegue. La aerolínea expresó su pesar por la situación y declaró que ofrece apoyo a la familia y asistencia a los pasajeros afectados.

El incidente generó debate sobre la repatriación de restos humanos, que puede costar entre 4.600 y 6.000 dólares cuando se traslada a otro país.

El vuelo, que originalmente debía despegar a las 11:15 y llegar a Gatwick a las 13:10, finalmente salió a las 22:47 y aterrizó alrededor de la medianoche local, dejando a los pasajeros y a la tripulación consternados por la increíble y trágica situación.

