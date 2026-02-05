“El dinero alcanza cuando nadie roba”: Bukele sorprende con impresionantes kits escolares

El Gobierno del presidente Nayib Bukele volvió a llamar la atención en la región tras entregar impresionantes kits escolares a miles de niños y jóvenes en todo El Salvador.

La iniciativa incluye laptops de marcas reconocidas, útiles de oficina y uniformes completos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación y reducir la deserción escolar.

Las imágenes de estudiantes recibiendo sus equipos se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el impacto del programa.

Educación con tecnología y dignidad

En distintos centros educativos del país, los alumnos celebraron la llegada de los kits, que representan una herramienta clave para su aprendizaje.

Muchos de ellos, por primera vez, cuentan con una computadora propia para estudiar, investigar y desarrollar habilidades digitales.

Además, los uniformes y útiles alivian el gasto de cientos de familias.

“Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza”

Durante la entrega, Bukele reiteró una de sus frases más conocidas:

“El dinero alcanza cuando nadie roba”.

Con esta declaración, el mandatario remarcó que la correcta administración de los recursos públicos permite invertir directamente en el futuro de los jóvenes.

Reacciones positivas en redes

Padres, docentes y estudiantes expresaron su agradecimiento en plataformas digitales, donde calificaron el programa como “histórico” y “transformador”.

Para muchos, estas acciones reflejan una política enfocada en generar oportunidades reales para las nuevas generaciones.

Apostar por el futuro

La entrega de kits escolares forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema educativo y reducir la brecha tecnológica.

Con laptops, materiales y apoyo estatal, miles de estudiantes salvadoreños hoy tienen más herramientas para construir su camino.

Un mensaje claro: invertir en educación es invertir en el país.

