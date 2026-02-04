El asesino de tres latinoamericanos en España en 2016 reaparece en una entrevista en EE.UU. e indigna a las familias de víctimas

La indignación recorre nuevamente los hogares de varias familias en Ecuador, Cuba y España. Dahud Hanid Ortiz, el exmilitar estadounidense nacido en Venezuela y conocido como el "triple asesino de Usera", volvió a la luz pública, pero no tras las rejas. El hombre que cumplía una condena de 30 años por un brutal triple homicidio en Madrid reapareció este miércoles como un hombre libre en Miami, concediendo una entrevista a una cadena televisiva que ha sido calificada de "vergonzosa" por los allegados de sus víctimas.

Un crimen que marcó a tres naciones

La historia de Hanid Ortiz parece sacada de un guion de suspenso, pero con consecuencias reales y devastadoras. En junio de 2016, cegado por los celos, el exmarine viajó desde Alemania hasta el distrito de Usera, en Madrid. Su objetivo era matar al abogado Víctor Salas, de quien sospechaba mantenía una relación con su esposa.

Al no encontrar a Salas en su despacho, la furia de Ortiz se cobró la vida de tres inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado: Elisa Consuegra y Maritza Osorio, dos trabajadoras cubanas, y Pepe Castillo, un cliente de nacionalidad ecuatoriana a quien el asesino confundió con el abogado. Tras degollarlos y golpearlos, prendió fuego a la oficina y huyó a Venezuela.

El polémico canje de presos

Fue capturado en 2018 en Venezuela, la justicia de ese país se negó a extraditarlo a España, alegando soberanía jurisdiccional. Finalmente, en enero de 2024, fue condenado en Caracas a la pena máxima de 30 años. Sin embargo, su castigo duró apenas unos meses más.

En julio pasado, en un giro geopolítico inesperado, Ortiz fue incluido en un grupo de 10 estadounidenses liberados por el gobierno de Nicolás Maduro a cambio del retorno de migrantes detenidos en El Salvador, en el marco de negociaciones con Washington. Al aterrizar en suelo estadounidense, el asesino convicto fue recibido como un repatriado más, eludiendo la justicia española y venezolana.

"¿Víctima o asesino?": El enfoque que encendió la pólvora

La filial de Telemundo 51 en Miami promocionó la entrevista bajo la pregunta: "¿Víctima o asesino?", un enfoque que ha herido profundamente a las familias. En los adelantos, se ve a un Ortiz con gafas de sol y gorra patriótica relatando supuestas torturas en las cárceles venezolanas: "Me decían: ‘tú no vas a sobrevivir esto, te vamos a matar, gringo’".

Las reacciones no tardaron en llegar:

Claudia Consuegra , hermana de Elisa (víctima cubana), estalló en redes sociales: "Asesinó a tres personas que ni siquiera conocía... decidió el último día de vida de mi hermana y ahora anda suelto dándose aires de víctima" .

Víctor Salas, el abogado que era el objetivo original del ataque, también fue entrevistado por la cadena y no ocultó su desprecio: "Es una burla absoluta. Están poniendo en tela de juicio una investigación sólida de la policía española y alemana para presentar a un criminal como un héroe torturado".

Un clamor por justicia que no cesa

Mientras Ortiz se asienta en Florida, los familiares de Elisa, Maritza y Pepe han iniciado una petición en la plataforma Change.org para exigir que los gobiernos implicados reevalúen su situación legal.

"No vamos a aguantar más que esta persona ande suelta", reza la solicitud. Para las víctimas en Sudamérica y el Caribe, la libertad de Hanid Ortiz no es un triunfo de los derechos humanos, sino un ejemplo de cómo la diplomacia política puede pisotear la justicia penal.

Con información de El País, EFE y El Mundo.

