Triple asesinato: revelan detalle estremecedor de la autopsia a una de las víctimas

Según el medio argentino TN, las autoridades brindaron detalles del informe forense correspondiente al cuerpo de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años que fue asesinada junto a otras dos jóvenes, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Según se conoció, la causa de muerte fue un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre producto de las graves heridas de arma blanca que sufrió.

A Lara le amputaron varios dedos y le cortaron una oreja; además, recibió múltiples puñaladas en el cuerpo, hechos que evidencian la saña y la violencia con la que actuaron los agresores.

Lo que más alarma a los especialistas es que las puñaladas seccionaron la arteria carótida primitiva derecha, lo que produjo una pérdida masiva de sangre irreversible.

Según los peritos, el cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de putrefacción. En el lugar también se hallaron varios elementos vinculados a la escena del crimen.

Según el informe, los efectivos policiales encontraron el cadáver en estado lamentable: presentaba mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello; otra cinta a la altura de ambas rodillas; un cordón en los tobillos; un cuchillo tipo cubierto con mango negro; y fragmentos de vidrio verde.

Por el momento, la Justicia argentina continúa investigando las circunstancias en que fueron atacadas las tres jóvenes, halladas sin vida dentro de una vivienda de Florencio Varela a mediados de septiembre.

