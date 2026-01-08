¡Trágico! Un auto cayó a un canal y un bebé falleció ahogado

Una tragedia conmocionó este jueves a la provincia de Río Negro, luego de que una pareja de adolescentes protagonizara un grave accidente de tránsito en el que murió su bebé de un año.

El hecho ocurrió en el cruce de 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano de una localidad del Alto Valle. Según la información preliminar, los jóvenes, de 16 y 17 años, circulaban junto a su hijo en un Renault Sandero cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, volcó y cayó a un canal de riego, quedando parcialmente sumergido.

La pareja logró salir del automóvil, pero no pudo rescatar al niño, identificado como Neithan, quien quedó atrapado.

De acuerdo con lo informado por Diario Río Negro, efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir el alerta y fueron informados por los adolescentes de que el bebé seguía dentro del vehículo. Inmediatamente se inició un operativo de búsqueda con apoyo de bomberos voluntarios.

Los rescatistas lograron dar vuelta el automóvil y rompieron una de las ventanillas, pero advirtieron que el menor ya no se encontraba en el interior. Minutos después, una mujer que pasaba por la zona alertó a las autoridades tras observar un bulto flotando en el canal.

El cuerpo del bebé fue rescatado del agua y el personal médico intentó reanimarlo, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Si bien las causas exactas de la muerte aún no fueron confirmadas, se presume que el niño falleció por ahogamiento o por las graves lesiones sufridas durante el vuelco.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito” y quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta. Además, se le extrajo una muestra de sangre al conductor para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol.

El vehículo fue secuestrado para realizar pericias mecánicas y también se analizarán las cámaras de seguridad de la zona, mientras continúa la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

