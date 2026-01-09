Se regulariza la venta de gas en Santa Cruz; en las distribuidoras el precio es de Bs 22,50

La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) continúa afectando a los vecinos de Santa Cruz de la Sierra. El producto no está llegando con regularidad a los barrios, obligando a la población a trasladarse hasta las distribuidoras para poder adquirir una garrafa.

En estos puntos autorizados, el gas se comercializa a 22,50 bolivianos por unidad, con un límite de dos garrafas por persona, según relataron los ciudadanos.

Sin embargo, muchos aseguran que en sus barrios el producto es prácticamente inexistente o se vende a precios elevados.

“En el barrio no hay gas a 22,50, si es que se encuentra. No hay más, por eso he venido caminando, obligada”, comentó una vecina visiblemente cansada tras el recorrido. Otros ciudadanos señalaron que en puntos de venta informales el precio llega hasta 30, 35 e incluso 40 bolivianos por garrafa.

Los compradores indicaron que en las distribuidoras no se exige documentación para la compra y el proceso es rápido, aunque el principal problema sigue siendo el traslado.

“Tenemos que venir hasta acá porque ya no llega por los barrios, es un perjuicio para nosotros”, expresó otro vecino.

La población espera que se normalice la distribución del gas y que se garantice el abastecimiento directo en los barrios.

