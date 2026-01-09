TEMAS DE HOY:
Tome sus previsiones: ABC reporta tres puntos de bloqueo en Santa Cruz

Yapacaní, San Julián y Ascensión de Guarayos son los puntos bloqueados en el departamento cruceño. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/01/2026 11:50

Foto: Red Uno

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en el departamento de Santa Cruz se registran tres puntos de bloqueo como consecuencia de las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 y otras demandas particulares.

De acuerdo con el reporte oficial de transitabilidad, los puntos de bloqueo se encuentran en Yapacaní, San Julián y Ascensión de Guarayos, lo que afecta de manera directa la circulación vehicular en rutas estratégicas del departamento.

Estas medidas impiden la salida de buses hacia el departamento de Beni, mientras que la conexión con Cochabamba se encuentra habilitada únicamente por la ruta antigua, según el informe de la ABC.

La entidad recomendó a los transportistas y a la población en general tomar previsiones y mantenerse informados a través de los reportes oficiales sobre el estado de las carreteras.

