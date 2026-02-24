Inundaciones extremas dejan escenas inéditas en la isla de Bali

Lluvias históricas transformaron el paraíso turístico de Bali en una enorme laguna, en un fenómeno que no se registraba desde hace 15 años.

Según informó el portal Sputnik Mundo, las intensas precipitaciones provocaron que el agua superara el nivel de las rodillas en varias zonas de la isla, obligando a turistas a desplazarse en botes inflables para poder salir de hoteles y zonas residenciales.

Uno de los puntos más afectados fue el río Badung, que se desbordó e inundó áreas residenciales en las regiones turísticas más populares. Residentes locales aseguraron que una escena de esta magnitud no se veía desde hace más de una década.

Las impactantes imágenes que circulan muestran calles completamente anegadas y hasta pitones nadando entre las viviendas y comercios en busca de un lugar seco, reflejando la gravedad de la emergencia que golpea a la isla indonesia.





Calles anegadas y pitones a la deriva en plena emergencia en Bali. Foto: RR.SS.

