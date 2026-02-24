Plantean declarar a David Santalla como “Hijo Predilecto” de La Paz

El concejal Javier Escalier informó que presentó ante el pleno del Concejo Municipal de La Paz un proyecto de ordenanza para otorgar, en grado póstumo, el título de “Hijo Predilecto del Municipio” a David Santalla, figura emblemática de la comedia y el teatro boliviano.

“David Santalla no solo fue un artista brillante, sino también un constructor de ciudadanía desde el humor. Sus personajes nos enseñaron a reírnos de nosotros mismos sin perder la dignidad. Por eso creemos que La Paz, la ciudad que lo vio nacer, debe rendirle el máximo honor”, señaló el concejal.

De acuerdo con la normativa municipal, este título constituye la más alta distinción que otorga el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a personas nacidas en el departamento que hayan destacado de manera extraordinaria en su trayectoria profesional o en beneficio del municipio.

Escalier anticipó que la propuesta será tratada en la sesión del Concejo Municipal. Añadió que la iniciativa ya fue socializada con los demás concejales y se espera su aprobación por unanimidad.

“Vamos a proponer la declaratoria de Hijo Predilecto de La Paz, la ciudad que lo vio nacer”, remarcó, destacando la relevancia de otorgar esta distinción por la trayectoria de Santalla.

David Santalla falleció el sábado 21 de febrero a los 86 años, tras una prolongada enfermedad.

