Amigos y artistas despiden con aplausos y lágrimas a David Santalla

Amigos y artistas del actor boliviano David Santalla se dieron cita este lunes en el Teatro Municipal para despedir a uno de los más grandes referentes del teatro nacional y lo recordaron como un hombre que defendió con pasión el arte nacional durante más de cinco décadas.

“Se fue un grande”, repiten quienes llegan en silencio, muchos con flores en mano y lágrimas contenidas.

El telón se cerró para uno de los rostros más queridos del escenario nacional. Sus restos son velados en el escenario que fue su casa: el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, donde regaló su talento, su carisma y su inconfundible sentido del humor a generaciones enteras.

Hoy, amigos, colegas y público en general dan el último adiós al artista que convirtió la risa en un acto de identidad y resistencia cultural.

Compañeros de tablas lo recuerdan no solo como un artista, sino como un ser humano entrañable.

“Dentro de su vida particularmente era un bromista de primera, precisamente eso es lo que le caracterizaba”, relató Román Chaina, extramoyista del Teatro Municipal.

En esa misma línea, la cantante Dagmar Dumchen, quien recordó las colaboraciones y presentaciones que tuvo a lo largo de su carrera musical con el actor.

“Hemos compartido escenario donde él hacía sus sketches de humor entre los diferentes números musicales. Lo invité para mi disco ‘Memorias y Amigos de Peña volumen 1’, donde puso sus pastillas de humor. Ahorita estoy muy apenada porque todo esto que están haciendo es un poco tarde. Me hubiera gustado que en vida le reconozcan, que en vida le hagan los homenajes”, lamentó.

El sentimiento se repite entre quienes lo conocieron: admiración, gratitud y también una reflexión sobre la deuda histórica con los artistas.

“Nosotros somos embajadores. Vamos afuera y llevamos la cultura. Él era un embajador también. Que no se olviden de la cultura”, expresó, por su parte, el también actor Rubén Moruco.

Un luchador por los derechos de los artistas

Más allá del escenario, Santalla fue un firme defensor de mejores condiciones para el sector cultural.

Su compromiso con el arte no se limitaba a la actuación. Entendía el teatro como servicio al público y como una herramienta para dignificar la cultura boliviana.

“Yo lo he visto luchar mucho por los derechos de los artistas. Él luchaba porque los artistas tengan seguro de salud y no tuvo éxito”, recordó Dumchen.

