¿Apareces como militante sin serlo? Este es el trámite para anular tu registro ante el OEP

Si al consultar tu situación política descubres que figuras como militante de una organización sin haber dado tu consentimiento, puedes solicitar la anulación de registro o la renuncia a la militancia ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El procedimiento está habilitado en la página oficial del organismo y no tiene costo.

Paso 1: Descarga el formulario oficial

Ingresa al portal: https://web.oep.org.bo/organizaciones-politicas/

En la sección correspondiente, descarga el Formulario de Anulación de Registro en Organizaciones Políticas o el formulario de renuncia, según tu caso.

Paso 2: Llena y firma el documento

Completa tus datos personales, el nombre de la organización política y adjunta una fotocopia de tu cédula de identidad.

El formulario debe estar firmado por el solicitante.

Paso 3: Presenta tu solicitud

Si se trata de una organización política de alcance nacional, debes entregar el formulario en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Si corresponde a una organización política departamental, el trámite se realiza ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de tu ciudad.

Tras la presentación, el personal electoral procesa la solicitud y posteriormente puedes verificar en la plataforma “Yo Participo” que tu nombre ya no figure con militancia.

Reclamo directo ante el partido

El OEP aclaró que no asigna militancias de oficio. La inscripción de afiliados es responsabilidad exclusiva de cada organización política.

Por ello, si una persona aparece registrada sin haber firmado su adhesión, también puede presentar un reclamo directo ante el partido político, que debe explicar las razones de la inscripción.

Un trámite sin costo

El procedimiento de anulación o renuncia no tiene costo y puede realizarse de manera personal.

Si la persona no inicia el trámite, continuará figurando como militante en los registros oficiales.

