¿Te tocó ser jurado? Así puedes consultar la lista oficial paso a paso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió este 22 de febrero la lista oficial de 200.634 jurados electorales que administrarán las mesas de sufragio en las Elecciones Subnacionales del 22 de marzo de 2026. La consulta puede realizarse en línea a través del portal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

La selección se realizó el 20 de febrero mediante sorteo público en los nueve departamentos del país, conforme a la Ley N.º 018 y al calendario electoral vigente.

Cómo verificar si eres jurado electoral

Para saber si fuiste designado, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial del OEP: https://www.oep.org.bo/

Haz clic en la opción “Yo Participo”, disponible en el portal institucional.

Dentro de la plataforma, accede a “Consulta al Padrón Electoral”.

Introduce tu número de Documento de Identidad (sin lugar de expedición).

Registra tu fecha de nacimiento.

Completa el código captcha que aparece en pantalla.

Presiona el botón “Consultar”.

El sistema indicará si el ciudadano fue sorteado como jurado electoral para la jornada del 22 de marzo.

La plataforma también está disponible en aplicación móvil para dispositivos Android.

Plazo para presentar excusas

Las personas designadas podrán presentar excusas desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo, en caso de existir una causal justificada.

Las razones válidas están contempladas en la Ley N.º 018 y en el Reglamento para las Elecciones Subnacionales 2026. La solicitud debe estar respaldada con documentación.

La normativa establece que quienes no cumplan con esta obligación, sin causa debidamente acreditada, podrán ser inhabilitados en el Padrón Electoral Biométrico para futuros procesos.

Distribución por departamento

El TSE informó que la cantidad de jurados por región es la siguiente:

La Paz: 53.970

Santa Cruz: 53.772

Cochabamba: 37.164

Potosí: 14.040

Tarija: 10.596

Chuquisaca: 10.548

Oruro: 10.074

Beni: 8.082

Pando: 2.388

Las autoridades electorales recordaron que ejercer como jurado es un deber ciudadano obligatorio y forma parte del proceso democrático.

