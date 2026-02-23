Tras el sorteo de jurados, el TSE confirma debates en los nueve departamentos

A menos de un mes de las elecciones subnacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que ya se realizó el sorteo de jurados electorales en todo el país, marcando una de las últimas fases del calendario electoral.

En total, fueron sorteados cerca de 200 mil ciudadanos que cumplirán funciones en las 33 mil mesas de sufragio habilitadas a nivel nacional.

Ávila explicó que se designaron seis jurados por cada mesa de votación y detalló que los departamentos con mayor número de jurados son Santa Cruz y La Paz, con aproximadamente 50 mil cada uno.

“Los jurados electorales son el símbolo de transparencia en el proceso y la máxima autoridad el día de la votación”, remarcó, al tiempo de exhortar a la población a asumir esta responsabilidad democrática.

Respecto a las excusas, la autoridad señaló que el plazo para presentarlas estará habilitado hasta el domingo.

Entre las causales válidas figuran enfermedad —con certificado médico—, viajes previamente programados —con pasajes de respaldo— y el ejercicio de funciones incompatibles el día de la votación, como personal de salud, medios de comunicación, candidatos o dirigentes políticos. Las solicitudes deben realizarse ante los tribunales electorales departamentales.

En cuanto a la capacitación, informó que comenzará desde el lunes en todo el territorio nacional.

“Vamos a capacitar a estos 200 mil jurados en cada una de las localidades del país. Aperturamos centros todo el día y también fuera del horario laboral para facilitar su asistencia”, sostuvo.

Además, anunció que se habilitarán videos en la página web institucional, aunque remarcó que “la capacitación presencial siempre es importante”.

Asimismo, el presidente del TSE recordó que la inasistencia injustificada implica sanciones, como la inhabilitación para votar en el siguiente proceso electoral y multas económicas.

Finalmente, anunció que los debates oficiales organizados por el TSE se realizarán en los nueve departamentos: “El segundo domingo previo a la elección será el debate de alcaldes y el domingo anterior el de gobernadores, para garantizar un voto informado”.

