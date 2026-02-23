Alerta sanitaria: Santa Cruz y Cochabamba concentran el 70% de casos de chikungunya

Bolivia enfrenta una crítica situación sanitaria tras confirmarse que los casos de chikungunya han superado la barrera de los 3.000 contagios a nivel nacional. La emergencia ha obligado a declarar alerta roja en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Hasta la fecha, la enfermedad ya se ha cobrado la vida de tres personas y mantiene a más de 40 pacientes hospitalizados. De estos, siete se encuentran en estado grave, incluyendo a recién nacidos que luchan por su vida en unidades de terapia intensiva.

Foto: Red Uno.

Los galenos informaron que los bebés adquirieron la enfermedad por transmisión vertical durante el parto.

"Están con una evolución estacionaria, es decir, no han evolucionado bien aún", señalaron los especialistas sobre el delicado estado de los neonatos.

Santa Cruz se mantiene como el epicentro de la epidemia al concentrar más del 70% de los casos registrados. "Hay demasiados mosquitos y todo está demasiado sucio", denunció una vecina ante la visible maleza en las áreas verdes de la ciudad.

A nivel nacional, el brote afecta a seis departamentos: Santa Cruz, Cochabamba —que ocupa el segundo lugar en contagios—, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Beni. Los síntomas incluyen fiebre alta, náuseas, manchas rojas en la piel y un dolor extremo en articulaciones y huesos.

La crisis también ha golpeado directamente a quienes deben combatirla en primera línea.

"Entre 300 a 400 profesionales de la salud habrían sido contagiados, lo que merma la capacidad de los servicios de atención", advirtieron fuentes del sector.

Ante la ausencia de vacunas en el país, la prevención mediante el control del mosquito transmisor se vuelve la única herramienta efectiva. Las autoridades instan a usar repelente, ropa de manga larga y protectores o mosquiteros durante la noche.

Es imperativo que cada ciudadano revise su hogar y los alrededores para eliminar cualquier posible criadero de larvas. El autocuidado y la vigilancia comunitaria son pilares fundamentales para frenar la curva de contagios que no deja de ascender.

Finalmente, el sistema de salud recalca la importancia de no ignorar los signos de alarma como el dolor detrás de los ojos o el cansancio extremo. La detección temprana es vital para evitar complicaciones que deriven en ingresos a terapia intensiva.

Foto: Red Uno.

Para enfrentar esta emergencia, expertos y autoridades coinciden en tres caminos fundamentales de acción inmediata que la población y el gobierno deben seguir.

Caminos para prevenir la enfermedad

Cuidar la salud ambiental: Las Alcaldías deben priorizar la poda de espacios públicos y realizar fumigaciones constantes para eliminar criaderos. “De nada nos sirve tener 100 camas disponibles si no hay un plan para salir a limpiar la ciudad”, afirmó Humberto Vargas, presidente del Colegio Médico.

Cuidarnos desde casa: Se debe eliminar la chatarra y objetos que acumulen agua, ya que el mosquito tiene un radio de vuelo de 100 metros. "Cinco de cada seis casas podrían tener criaderos; si llegamos a 30, toda la población está en riesgo", advirtió el infectólogo Virgilio Prieto.

No automedicarse: Ante la presencia de síntomas, es crucial acudir a un centro de salud profesional y seguir el tratamiento indicado. "La automedicación tiene consecuencias graves en la salud", subrayaron las autoridades sanitarias al pedir responsabilidad a la ciudadanía.

