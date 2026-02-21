Mil brigadistas salen a las calles: arranca minga masiva en los distritos 7 y 8

Desde las 8:00 a.m. de este sábado, el Gobierno Autónomo Municipal ejecuta con éxito la gran minga de contención en los distritos 7 y 8. El despliegue incluye brigadas de salud, maquinaria pesada y personal de limpieza trabajando de manera simultánea en las zonas con mayores índices de contagio.

Limpieza de espacios públicos en la minga de hoy.

El operativo no solo se limita a la destrucción de criaderos en los hogares, sino que ha sumado la poda de áreas verdes y el mantenimiento de espacios públicos. Estas acciones buscan eliminar cualquier refugio potencial para el mosquito transmisor en canales y terrenos baldíos.

Tal como adelantó el Dr. Cristian Quiroga, cerca de mil funcionarios se encuentran en el terreno realizando labores de concienciación y retiro de residuos. Los camiones municipales están recolectando masivamente llantas, botellas y otros recipientes acumulados por los vecinos durante la mañana.

En el aspecto sanitario, un total de 11 equipos de fumigación recorren las calles para reforzar la desinfección ambiental tras la limpieza. El esfuerzo conjunto entre el municipio y el SEDES busca reducir de forma inmediata la densidad poblacional del vector.

Fumigaciones en la minga que se realiza hoy sábado.

Las autoridades destacan la colaboración de la ciudadanía, quienes han permitido el ingreso de los brigadistas para identificar focos de infección internos. El operativo se mantendrá activo durante el resto del día para garantizar la cobertura total en ambos distritos.

Mira la programación en Red Uno Play