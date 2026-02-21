Spider-Man, Avatar y Duffman toman el Corso de Corsos en Cochabamba

El Corso de Corsos en Cochabamba vive uno de sus momentos más llamativos con el ingreso del segundo bloque, donde las unidades militares sorprenden no solo con disciplina, sino con una explosión de personajes y fantasía.

A lo largo del recorrido y frente al palco oficial, comenzaron a desfilar comparsas temáticas que arrancaron aplausos y sonrisas. Entre los más llamativos estuvieron enormes mosquitos que hacen referencia al chikungunya, en una puesta en escena que mezcla humor y mensaje preventivo.

El Corso de Corsos se llena de superhéroes y personajes. Foto: Red Uno

También aparecieron figuras inspiradas en el cine y la televisión: personajes de Avatar, el popular superhéroe Spider-Man, el temible Depredator, los carismáticos héroes de Los Increíbles y el inconfundible Duffman, conocido como el Hombre Duff, con su traje azul y rojo, capa y actitud festiva que animó al público.

Al ritmo de cumbias y bandas en vivo, cada comparsa derrochó creatividad, combinando coreografías, disfraces coloridos y mensajes que conectan con grandes y chicos.

Segundo bloque lleno de imaginación

Este segundo bloque está conformado por 10 unidades militares, que en total presentan 50 comparsas con distintas temáticas. Algunas participan con una sola propuesta y otras con hasta siete, mostrando variedad y talento artístico.

Con paso firme, entusiasmo y mucha imaginación, las unidades militares demuestran que el Corso de Corsos no solo es tradición, sino también un espacio donde la fantasía y la cultura popular se mezclan para hacer vibrar a Cochabamba en una jornada llena de alegría

