Spider-Man, Avatar y Duffman toman el Corso de Corsos en Cochabamba

Superhéroes, mosquitos gigantes y personajes de cine sorprendieron en el segundo bloque del Corso. Las unidades militares deslumbraron con comparsas llenas de creatividad, música y humor, convirtiendo el recorrido en un espectáculo de fantasía que hace vibrar al público.
21/02/2026 12:12
Escuchar esta nota
El Corso de Corsos en Cochabamba vive uno de sus momentos más llamativos con el ingreso del segundo bloque, donde las unidades militares sorprenden no solo con disciplina, sino con una explosión de personajes y fantasía.
También aparecieron figuras inspiradas en el cine y la televisión: personajes de Avatar, el popular superhéroe Spider-Man, el temible Depredator, los carismáticos héroes de Los Increíbles y el inconfundible Duffman, conocido como el Hombre Duff, con su traje azul y rojo, capa y actitud festiva que animó al público.
Al ritmo de cumbias y bandas en vivo, cada comparsa derrochó creatividad, combinando coreografías, disfraces coloridos y mensajes que conectan con grandes y chicos.
Segundo bloque lleno de imaginación
Con paso firme, entusiasmo y mucha imaginación, las unidades militares demuestran que el Corso de Corsos no solo es tradición, sino también un espacio donde la fantasía y la cultura popular se mezclan para hacer vibrar a Cochabamba en una jornada llena de alegría
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00