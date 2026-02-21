¿Lluvia o sol? Así estará el clima para el Corso de Corsos en Cochabamba

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 21 de febrero se prevé una jornada con nubosidad y probabilidad de chubascos aislados en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con el reporte, el día será mayormente nublado, con algunos intervalos de sol durante la mañana y un incremento de la nubosidad hacia la tarde, cuando existe mayor probabilidad de lluvias dispersas e incluso tormentas eléctricas en algunos sectores.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C a 14°C y una máxima de 28°C a 30°C, según datos de las estaciones de monitoreo del aeropuerto y Sarco. La humedad relativa se mantiene en 62%, mientras que los vientos serán suaves y variables, con una velocidad aproximada de 18 kilómetros por hora, principalmente del este.

El reporte también señala una probabilidad de precipitación de entre 3 y 4 milímetros durante la jornada.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar previsiones y portar paraguas o impermeable, especialmente si realizará actividades al aire libre durante la tarde.

Mira la programación en Red Uno Play