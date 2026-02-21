¿Qué pasará con el cuñado de Yuvinka tras la captura de su tío político? Esto dice la Fiscalía

Tras la aprehensión de Nicolás G.C. (tío político) como presunto autor del crimen, la situación jurídica del cuñado de Yuvinka, detenido hace semanas, entra en una etapa de revisión. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, recordó que este primer sospechoso goza de medidas sustitutivas tras hallarse indicios biológicos en su vestimenta.

“Hubo una participación probable del cuñado de la víctima, goza de medidas sustitutivas porque se encontraron manchas de sangre en la polera y tenis, en un canasto”, explicó Zeballos. Sin embargo, el hallazgo del ADN del tío político en un papel higiénico ha cambiado el rumbo de la acusación principal.

La Fiscalía debe determinar ahora si el cuñado permanecerá vinculado al proceso o si será sobreseído de los cargos de infanticidio.

“Se podrá emitir la resolución conclusiva que corresponda en derecho, dada que objetivamente no se ha encontrado esa participación en el hecho”, precisó la autoridad.

Pese a identificar al autor material, el Ministerio Público no descarta que el cuñado u otros familiares hayan actuado como cómplices. “Las investigaciones se enmarcan en el entorno familiar, no se descarta la ampliación por posibles hechos de encubrimiento”, advirtió el fiscal.

Zeballos señaló que el tiempo transcurrido desde el inicio del caso, un mes y medio, es clave para sospechar de una red de protección. “Quizás existen otros autores, partícipes, cómplices o encubridores como hecho de referencia”, detalló sobre las nuevas líneas investigativas.

La comisión de fiscales evaluará la verdad material de los hechos para decidir si el cuñado es liberado de toda sospecha. “

Se actuará en base al principio del interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó el fiscal cruceño.

Finalmente, mientras se define el destino legal del primer detenido, el tío político de 46 años permanece bajo custodia policial. La Fiscalía ratificó que cuenta con pruebas científicas irrefutables para imputar a este último por los delitos de infanticidio y violación.

