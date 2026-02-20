El nuevo mandatario de Perú asume entre denuncias éticas

Perú ha consolidado una alarmante inestabilidad política al sumar ocho presidentes en los últimos diez años. El analista Luis Benavente, director de Vox Populi, afirma que el relevo se produce en condiciones de precariedad porque el Congreso cesó a un mandatario por faltas éticas para nombrar a otro también cuestionado.

El nuevo presidente, un abogado de 83 años y marxista ortodoxo, enfrenta denuncias por apropiación de fondos y por intentar impulsar una ley que facultaba el matrimonio en menores de edad.

Benavente advierte: "Es un cuestionamiento bastante serio y grave; vamos a ver qué ministros coloca para saber qué rumbo toma".

La herramienta legal de la vacancia por incapacidad moral ha estado presente en la constitución peruana desde hace 17 años y requiere dos tercios de los votos del Congreso. Sin embargo, se percibe que los miembros del legislativo actúan movidos por intereses particulares para que se lleven adelante los procesos electorales.

A pesar del caos en el Ejecutivo, la economía del país muestra una solidez que resulta difícil de comprender desde el exterior. El año pasado las exportaciones crecieron un 125% y el Banco Central de Reserva mantiene una independencia absoluta para proteger la estabilidad financiera.

Mira la programación en Red Uno Play