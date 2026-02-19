“Era como un hermano”: El emotivo homenaje en 'Que no me pierda' que despide a Leo Rosas

Las notas de "Amor eterno" marcaron el inicio del homenaje en ‘Que no me pierda’, la cual estuvo cargada de nostalgia y respeto por la memoria del joven cantante. Enrique Cuéllar, cantante y allegado, lideró el tributo musical recordando la esencia humana de quien fuera su amigo.

“Leo Rosas era una persona muy amable, cuando lo llamabas siempre estaba para vos”, expresó Cuéllar visiblemente afectado por la inesperada noticia.

El artista destacó que su relación nació en México entre tacos y sueños compartidos, pasando de la admiración profesional a una hermandad genuina.

“Me quedo con su nobleza, nunca fue egoísta; era como un hermano para mí y me decía 'sos mi hermano chiquito'”, relató su amigo sobre la complicidad que mantenían.

El homenaje incluyó piezas que Leo solía dedicar a su difunta esposa Marian, subrayando la sensibilidad que siempre caracterizó su interpretación.

La noticia de su fallecimiento este 2026 ha conmocionado a la población boliviana, cerrando prematuramente una vida que apenas alcanzaba los 28 años de edad. Tras su salto a la fama internacional en 2019, Rosas se consolidó como una de las voces más prometedoras de Bolivia para el mundo.

Su carrera estuvo marcada por una técnica vocal impecable y una conexión única con el público que lo llevó a escenarios fuera de las fronteras. Hoy, su partida deja un legado de perseverancia y calidez humana que sus seguidores y colegas prometen mantener vivo.

