Carnaval cierra con 39 fallecidos y más de 100 accidentes vinculados al consumo de alcohol en La Paz

El Comando Departamental de la Policía de La Paz presentó este miércoles un balance tras las festividades de Carnaval, reportando un total de 39 personas fallecidas, entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero. El informe detalla que, del total de decesos, 24 corresponden a muertes en diversas circunstancias, 13 a accidentes de tránsito y se lamentó la muerte de 2 infantes.

A pesar de calificar el comportamiento ciudadano como "ejemplar" en la mayoría de los municipios, el comandante departamental, Juan Sotopeña, fue enfático al señalar el factor detonante de la violencia y los siniestros.

"Habíamos hecho hincapié en que el consumo de bebidas alcohólicas para nosotros era el principal factor para muchos de los casos que íbamos a tener. Reiteramos nuestro pedido a la población, el consumo tiene que ser responsable, tiene que ser medido", exhortó.

Explicó que, para brindar seguridad de este fin de semana largo, la policía desplegó 6.078 efectivos en el centro paceño, El Alto, la zona sur y el área rural. Pese a este esfuerzo, la Dirección de Tránsito registró 113 casos, entre atropellos, colisiones y vuelcos.

"Debemos resaltar que, de los 113 casos, 32 han ocurrido en circunstancias en que los conductores se encontraban bajo influencia alcohólica. Esto motiva a que recurramos a la conciencia de los conductores", señaló.

En el ámbito de la violencia de género, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) reportó 98 casos, destacando dos tentativas de feminicidio y nueve violaciones.

Por su parte, la Policía Rural y Fronteriza informó sobre el siniestro más grave en provincias: el embarrancamiento de un bus en Mocomoco que dejó tres fallecidos. Sobre este hecho, el jefe policial denunció la fuga del responsable.

Finalmente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abordó el caso de un periodista víctima de robo agravado, descartando inicialmente que se tratara de un atentado por su labor profesional.

El operativo cerró con un total de 305 personas arrestadas, la mayoría por infringir la Ley 259 de control al consumo de bebidas alcohólicas.

