Crimen que estremece a Rurrenabaque: mecánico es enviado a Chonchocoro por la muerte de Ruth

El caso que conmocionó a Rurrenabaque dio un nuevo giro judicial. Tras su audiencia de medidas cautelares, el principal sospechoso por la muerte de Ruth Y. M. S. fue enviado con detención preventiva a una cárcel de máxima seguridad.

Efectivos de la Policía Boliviana realizaron el levantamiento legal del cuerpo, hallado en un domicilio de la calle Bolívar, donde ocurrió el hecho.

Lo que se sabe del caso

De manera preliminar, vecinos indicaron que la víctima sería oriunda de la comunidad Cebú y que el presunto autor se dedicaría a la mecánica.

Las autoridades, sin embargo, aclararon que estas versiones forman parte de la investigación y deben ser confirmadas oficialmente.

La víctima y el acusado

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que la víctima fue identificada como Ruth Y. M. S., de 25 años.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven habría fallecido a causa de un fuerte golpe en la cabeza. El principal sospechoso es su concubino, Noel J. G. A., de 40 años, quien fue aprehendido tras el hecho.

Investigación y proceso judicial

“La Fiscalía inició la investigación de oficio, con informes policiales, registro del lugar, levantamiento del cadáver y actas correspondientes”, explicó Mendoza.

Tras el desarrollo de la audiencia cautelar, el juez determinó su detención preventiva sin plazo definido en el penal de Chonchocoro, ubicado en La Paz.

Antecedentes que preocupan

Según las autoridades, el acusado ya contaba con antecedentes por hechos de violencia y había sido detenido en anteriores ocasiones, aunque recuperó su libertad.

Este antecedente vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las víctimas de violencia.

Un caso que exige justicia

El feminicidio de Ruth se suma a la lista de casos que reflejan la gravedad de la violencia contra las mujeres en el país. Familiares, vecinos y colectivos sociales exigen que el crimen no quede impune y que se garantice justicia para la joven cuya vida fue arrebatada de forma violenta.

