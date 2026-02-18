Giovann Arzabe plantea digitalización, agua y salud como ejes de su propuesta para Cochabamba

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Libre, Giovann Arzabe, presentó en Red Uno sus principales propuestas de gestión municipal, centradas en la digitalización de servicios, el acceso al agua, la salud y la planificación urbana, tras recorrer distintos distritos del municipio.

Arzabe, comunicador social, emprendedor y docente universitario, señaló que su decisión de incursionar en la política nace de experiencias personales que marcaron su vida, como la pérdida de su madre y de su primera esposa a causa del cáncer, hechos que lo motivaron a asumir nuevos retos y trabajar por la ciudad.

El candidato afirmó que, durante sus visitas a zonas como los distritos 8 y 9, evidenció que las necesidades varían entre sectores y puntualizó que al sur persisten problemas estructurales como la falta de agua potable, donde el costo del turril alcanza los 15 bolivianos, además de carencias en alcantarillado y servicios básicos.

En ese contexto, planteó una gestión que atienda las particularidades de cada distrito, señalando que mientras el sur requiere mayor inversión en servicios básicos, el norte necesita proyectos de embellecimiento urbano y mantenimiento.

Otro de los ejes centrales de su propuesta es la digitalización de trámites municipales, iniciativa que se basa en el proyecto nacional “Bolivia Tecnológica”, impulsado por el liderazgo político de Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco.

La propuesta contempla transmisiones en directo de licitaciones, sistemas de evaluación anónima de empresas para evitar irregularidades y la digitalización de documentos personales, catastros, planos y registros municipales. El objetivo es reducir tiempos burocráticos y lograr que los trámites puedan realizarse en un plazo máximo de 72 horas, incluso desde el celular.

Salud y trabajo metropolitano

En el área de salud, Arzabe planteó fortalecer la coordinación con el Gobierno central y con municipios del eje metropolitano para optimizar el funcionamiento de hospitales de primer, segundo y tercer nivel.

Entre sus propuestas figura la creación de cuatro hospitales de primer nivel y uno adicional de segundo nivel, basados en un diagnóstico territorial que identifica diferentes problemáticas sanitarias según las zonas, como enfermedades infecciosas o afecciones respiratorias vinculadas a actividades productivas.

Asimismo, propuso trabajar de manera conjunta temas regionales como el río Rocha, el medio ambiente y la atención hospitalaria, considerando la dinámica poblacional entre municipios vecinos.

Basura e industrialización

El candidato también anunció que una de sus primeras acciones sería realizar una auditoría al sistema de manejo de residuos sólidos, con la intención de transformar la basura en productos alternativos mediante procesos de industrialización.

Arzabe aseguró que su equipo técnico está conformado por profesionales en áreas administrativas, catastrales y de salud, y destacó que su formación académica incluye diplomados en Educación Superior, Marketing y Ventas, además de una Maestría en Administración de Empresas (MBA).

Finalmente, sostuvo que su campaña busca impulsar un cambio en la gestión municipal mediante planificación, organización, dirección y control administrativo, apostando por una gestión transparente y cercana a la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play