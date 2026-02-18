TEMAS DE HOY:
Uno decide

“Ya estamos en la papeleta, estamos tranquilos y será el pueblo quien decida”, dice Juan Pablo Velasco

El candidato remarcó que el derecho a elegir y ser elegido debe respetarse en el actual proceso subnacional.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/02/2026 9:57

Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Libre, denunció que existen grupos que buscan retornar a la figura del prefecto en el departamento; sin embargo, aseguró que no permitirá que esto ocurra y que defenderá el voto y la democracia.

No voy a hablar mal de los políticos. Hay grupos preocupados, hay grupos que quieren ser elegidos prefectos como era antes, eso no va a pasar. Vamos a defender la democracia, vamos a defender el voto”, afirmó Velasco.

 

El candidato sostuvo que, gracias a la democracia, la población boliviana tiene el derecho de elegir y ser elegida, y remarcó que su candidatura está habilitada y participará del proceso electoral para que sea la ciudadanía la que defina al próximo gobernador de Santa Cruz.

“El derecho más sagrado que tenemos los bolivianos es el derecho a elegir y ser elegidos y nosotros vamos a estar en la papeleta, ya estamos en la papeleta, estamos tranquilos y que el pueblo decida”, acotó.

Las declaraciones fueron realizadas en un breve contacto con la prensa antes de ingresar a la Catedral Metropolitana de Santa Cruz, donde participó de la misa de Cenizas acompañado por la candidata a la Vicegobernación, Paola Aguirre.

 

