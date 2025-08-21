TEMAS DE HOY:
JP Velasco plantea debate en TikTok a Edman Lara: “La única condición es el respeto”

Aunque aún no se ha definido la fecha, se espera que los equipos de campaña coordinen los detalles.

Naira Menacho

20/08/2025 23:23

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

En el marco de la inédita segunda vuelta electoral en Bolivia, el candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, planteó la realización de un debate digital a través de TikTok, en el que espera la participación de su par del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara.

Este debate será serio; vamos a debatir en un formato sin formato, sin limitarnos a respuestas de dos minutos. Habrá preguntas y respuestas sobre distintos temas como economía”, explicó Velasco, al destacar que lo que define la seriedad de un encuentro de este tipo es el contenido.

¿Cómo sería el debate?

  • Será una charla libre entre los dos candidatos.

  • No habrá un tiempo establecido por respuestas al contrario de otros debates donde se impone un tiempo de dos minutos.

  • El contenido será de altura, sin agresiones y con propuestas económicas.

  • No se escucharán las preguntas de los bots.

  • Cada candidato estará sentido con un celular filmando al vivo, para discutir ideas.

  • Las preguntas serán de ida y vuelta.

  • El debate ser realizará a través de los canales personales de cada candidato.

  • Los medios de comunicación se podrán colgar de las transmisiones.

Velasco subrayó que su única condición es mantener el respeto: “Debemos atacar las ideas, no a las personas”.

Aunque aún no se ha definido la fecha, se espera que los equipos de campaña coordinen los detalles en los próximos días.

 

 

 

