JP Velasco plantea debate en TikTok a Edman Lara: “La única condición es el respeto”

En el marco de la inédita segunda vuelta electoral en Bolivia, el candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, planteó la realización de un debate digital a través de TikTok, en el que espera la participación de su par del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara.

“Este debate será serio; vamos a debatir en un formato sin formato, sin limitarnos a respuestas de dos minutos. Habrá preguntas y respuestas sobre distintos temas como economía”, explicó Velasco, al destacar que lo que define la seriedad de un encuentro de este tipo es el contenido.

¿Cómo sería el debate?

Será una charla libre entre los dos candidatos.

No habrá un tiempo establecido por respuestas al contrario de otros debates donde se impone un tiempo de dos minutos.

El contenido será de altura, sin agresiones y con propuestas económicas.

No se escucharán las preguntas de los bots.

Cada candidato estará sentido con un celular filmando al vivo, para discutir ideas.

Las preguntas serán de ida y vuelta.

El debate ser realizará a través de los canales personales de cada candidato.

Los medios de comunicación se podrán colgar de las transmisiones.

Velasco subrayó que su única condición es mantener el respeto: “Debemos atacar las ideas, no a las personas”.

Aunque aún no se ha definido la fecha, se espera que los equipos de campaña coordinen los detalles en los próximos días.

