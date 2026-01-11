COB propone diálogo con el Gobierno este domingo en El Alto, pero mantiene las medidas de presión

La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su disposición a entablar un diálogo con el Gobierno este domingo en la ciudad de El Alto, sin suspender las medidas de presión que se mantienen en distintas regiones del país.

La reunión fue convocada para realizarse en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, donde se prevé analizar alternativas al Decreto Supremo 5503, aunque la organización sindical ratificó su demanda de abrogación de esta norma.

La decisión fue asumida durante un ampliado nacional de emergencia, realizado la noche del sábado, según informó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien estuvo acompañado por la dirigencia nacional.

Argollo señaló que la COB exige no solo la abrogación del DS 5503, sino también de los decretos supremos 5509 y 5515, y aseguró que el Gobierno cuenta con todas las garantías para asistir al encuentro en la sede sindical campesina.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró su llamado al diálogo. El pasado viernes, durante una reunión en la Casa Grande del Pueblo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el Ejecutivo aceptó corregir varios artículos del decreto, aunque —según indicó— los dirigentes sindicales retornaron con la postura de “abrogación o nada”.

Lupo ratificó que la posición del Gobierno es no abrogar el DS 5503, vigente desde el 17 de diciembre, mientras que el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, calificó la postura de la dirigencia de la COB como “intransigente y contradictoria”.

“El Gobierno sigue completamente dispuesto a dialogar, no solo para pacificar el país, sino para seguir tomando las acciones que Bolivia necesita para marchar adelante”, afirmó el ministro de la Presidencia.

Mira la programación en Red Uno Play