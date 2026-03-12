Más de 500 mil perros en La Paz: Calisaya plantea hospital veterinario

Durante la ronda de preguntas en el debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, el postulante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Orlando Calisaya Copana, expuso varias propuestas relacionadas con desarrollo productivo, medio ambiente y políticas sociales, destacando la construcción de un hospital veterinario departamental.

La propuesta surgió tras la consulta del candidato Flavio Merlo, quien pidió a Calisaya explicar los argumentos para impulsar la creación de un hospital veterinario en el departamento.

En respuesta, el candidato señaló que la iniciativa está vinculada al concepto de salud pública y salud global, debido a la creciente población de animales de compañía en las principales ciudades del departamento.

“Sabemos que hay una sobrepoblación canina en nuestras ciudades grandes, que bordea entre 500.000 y 600.000 perros. Por eso hemos planteado la construcción de un hospital veterinario para animales de compañía”, explicó.

Calisaya indicó que este centro funcionaría mediante coordinación con los gobiernos municipales, con el objetivo de atender problemas sanitarios vinculados a la población de mascotas.

Además, señaló que el hospital también tendría la función de atender y rehabilitar fauna silvestre, en el marco de las competencias departamentales establecidas en la normativa vigente.

“También va a servir para atender animales de fauna silvestre, recuperarlos y reinsertarlos en su hábitat natural”, sostuvo.

Otras consultas durante el debate

Durante la ronda de preguntas, el candidato también se refirió a su propuesta de “La Paz productiva”, uno de los pilares de su plan de gobierno, orientado a fortalecer la economía regional mediante el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y las unidades productivas campesinas.

Asimismo, explicó que dentro de su propuesta se contempla mejorar la integración territorial mediante infraestructura vial, impulsar proyectos de riego y recursos hídricos, y promover una minería responsable con tecnologías que reduzcan el impacto ambiental.

En materia social, Calisaya también planteó la creación de un centro de acogida para personas con discapacidad, especialmente para aquellos que quedan desprotegidos cuando fallecen sus tutores.

Finalmente, el candidato destacó la importancia de fortalecer el turismo comunitario, mediante programas de capacitación e infraestructura que permitan a las comunidades aprovechar su potencial turístico.

