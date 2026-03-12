Ampliar hospitales, fortalecer educación y debatir autonomías: las propuestas de Andrés Gómez

El candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Venceremos, Andrés Gómez, presentó este miércoles un paquete de propuestas con énfasis en una reforma del sistema hospitalario, el fortalecimiento de la educación técnica y la apertura de un debate político sobre las regalías mineras y el proceso autonómico del departamento, durante el debate de candidatos organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante su exposición, el postulante sostuvo que el sistema de salud en el departamento atraviesa una crisis marcada por la falta de infraestructura y una deficiente organización hospitalaria.

“Hay un déficit de mil camas en La Paz y el sistema hospitalario está mal organizado. Vamos a reorganizar el sistema hospitalario, equipar el Hospital de Clínicas y ampliar el Hospital del Norte”, afirmó.

Según el candidato, la reorganización del sistema permitirá mejorar la atención y optimizar los recursos existentes, además de incorporar mayor personal médico.

“Después de reorganizar el sistema hospitalario vamos a tener más personal. La atención hospitalaria la vamos a hacer de una manera metódica”, señaló.

En el área educativa, Gómez apuntó a fortalecer los institutos tecnológicos del departamento, donde actualmente estudian más de 22.000 jóvenes.

“Hay más de 22 mil estudiantes en los 45 institutos tecnológicos. Vamos a dotarles de equipos de alta tecnología porque la educación técnica se caracteriza por 70 por ciento de práctica y 30 por ciento de teoría”, explicó.

Asimismo, criticó la falta de conectividad en estos centros de formación técnica y anunció que su propuesta contempla garantizar acceso a internet para mejorar la calidad educativa.

En el plano político, el candidato planteó reactivar el debate sobre la autonomía departamental, recordando que el estatuto autonómico fue rechazado en 2015.

“Ese estatuto se hizo entre cuatro paredes y por eso fue rechazado. Nosotros vamos a construirlo consultando a la población para que La Paz tenga una verdadera autonomía”, manifestó.

Gómez también propuso discutir un incremento en las regalías mineras que recibe el departamento, con el objetivo de fortalecer sus ingresos y promover su desarrollo.

Mira la programación en Red Uno Play