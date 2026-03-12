Vladimir Peña propone un fondo para grupos vulnerables en Santa Cruz

Durante su intervención en el debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, de la alianza FE, expuso parte de sus propuestas de gestión y se dirigió a la ciudadanía cruceña para explicar su visión sobre el desarrollo del departamento.

Entre sus planteamientos, destacó la necesidad de realizar cambios en el sistema de salud, señalando que actualmente los hospitales se encuentran saturados. En ese marco, anunció la creación de un fondo denominado “Santa Cruz te avala”, orientado a generar oportunidades para sectores vulnerables.

“Proponemos un cambio verdadero en la salud. Hoy los hospitales están desbordados y sabemos quiénes son los responsables. Vamos a trabajar para que las oportunidades lleguen a las personas que están necesitadas con un fondo ‘Santa Cruz te avala’. También implementaremos becas para que nuestros estudiantes puedan ir a las mejores universidades del mundo”, afirmó.

Asimismo, mencionó la propuesta de implementar una guardia departamental para reforzar la seguridad en el departamento. En materia de salud, aseguró que buscará reducir las filas en los hospitales mediante la aplicación de telemedicina, con el objetivo de evitar que la población tenga que recorrer largas distancias para recibir atención.

El debate reúne a once postulantes que buscan dirigir la Gobernación cruceña en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

De acuerdo con la metodología establecida por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, el evento se desarrolla en dos bloques debido al número de candidatos inscritos. Cada postulante cuenta con dos minutos y 30 segundos para intervenir en cada eje temático.

Además de las exposiciones iniciales, el formato contempla rondas de preguntas entre candidatos y espacios de réplica y dúplica, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y fomentar el intercambio de ideas entre los postulantes.

El debate está estructurado en tres ejes temáticos: desarrollo humano (salud, educación y oportunidades), desarrollo económico productivo (empleo, emprendimiento y competencias de la Gobernación) y medio ambiente y gestión de riesgo, temas considerados clave para el futuro del departamento.

