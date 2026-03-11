Candidatos a la Gobernación se enfrentan hoy en debate: ¿qué temas se discutirán?

Los candidatos a la Gobernación de los nueve departamentos del país participarán este miércoles en un debate televisado simultáneo que comenzará a las 21:00, donde expondrán sus propuestas en torno a las principales necesidades de cada región rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el 99% de los postulantes confirmó su participación, lo que permitirá realizar los encuentros con casi la totalidad de candidatos.

Explicó que los debates estarán enfocados en ejes temáticos vinculados a las competencias de las gobernaciones y a las problemáticas específicas de cada departamento.

“Esta es una elección subnacional y se está eligiendo a gobernadores y alcaldes. Por lo tanto, los debates se centrarán en las necesidades que tienen los departamentos con las atribuciones que tienen las gobernaciones”, señaló.

Ejes temáticos del debate

Entre los principales temas que serán abordados en los debates se encuentran:

Desarrollo humano, con énfasis en salud, educación y oportunidades para la población.

Desarrollo económico productivo, que incluye generación de empleo, apoyo a emprendedores y fortalecimiento de la economía regional.

Medio ambiente y gestión de riesgos, con temas como prevención de desastres naturales, protección ambiental y minería ilegal.

En algunos departamentos, como La Paz, también se abordarán aspectos relacionados con el desarrollo autonómico y las competencias departamentales, vinculadas al estatuto autonómico.

Ávila explicó que los ejes pueden variar según la región, ya que cada departamento enfrenta problemáticas diferentes.

“Las necesidades de La Paz no son las mismas que tiene Santa Cruz o las del Beni no son las mismas que tiene Tarija”, indicó.

Formato del debate

El encuentro incluirá espacios para la presentación de propuestas y preguntas entre candidatos, con tiempos establecidos para réplica y dúplica. La duración estimada del debate es de hasta dos horas y media, dependiendo del número de participantes.

En departamentos con mayor cantidad de candidatos, como Santa Cruz, el debate se dividirá en dos grupos para garantizar que todos tengan un tiempo adecuado de intervención.

Transmisión abierta

El TSE informó que el debate será transmitido en señal abierta, lo que permitirá que cualquier medio de comunicación retransmita la señal televisiva o radial sin restricciones.

Además del debate entre candidatos a gobernador, el Órgano electoral confirmó que el próximo domingo se realizará el debate entre candidatos a alcaldes, también de forma simultánea en las capitales departamentales.

