¿A qué hora es el debate de candidatos y dónde se podrá ver?

El evento será transmitido en línea desde las 21:00 y reunirá a postulantes de los nueve departamentos para exponer planes y responder preguntas.
11/03/2026 13:28
A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, este miércoles 11 se realizará el debate nacional entre candidatos a gobernadores, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en coordinación con los Tribunales Electorales Departamentales (TED).
El evento comenzará a las 21:00 y se desarrollará de manera simultánea en los nueve departamentos del país. El objetivo es que la ciudadanía conozca las propuestas de los postulantes antes de acudir a las urnas.
Bloques temáticos y exposición de propuestas
Durante el debate, los candidatos presentarán sus planes de gobierno, responderán preguntas de los moderadores y podrán replicar a las intervenciones de sus contrincantes dentro de distintos bloques temáticos.
Los temas estarán enfocados en áreas como economía regional, salud, educación, desarrollo departamental e infraestructura, competencias propias de las gobernaciones.
La duración del debate será de tres horas en La Paz y Santa Cruz, mientras que en los demás departamentos se extenderá por dos horas y media.
Transmisión en plataformas digitales y medios
La transmisión será difundida a través de las plataformas digitales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y de los tribunales electorales departamentales.
También podrá ser retransmitida por medios de comunicación que se sumen a la señal, entre ellos Red Uno, con el objetivo de ampliar el alcance del evento.
Según el TSE, esta iniciativa forma parte de las actividades destinadas a fortalecer el voto informado de la población.
Elecciones subnacionales el 22 de marzo
Los debates forman parte de la agenda previa a los comicios subnacionales del 22 de marzo, cuando los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.
El Órgano Electoral busca que estos espacios permitan a la ciudadanía comparar propuestas y evaluar las candidaturas antes de la jornada electoral.
