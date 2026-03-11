¿A qué hora es el debate de candidatos y dónde se podrá ver?

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, este miércoles 11 se realizará el debate nacional entre candidatos a gobernadores, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en coordinación con los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

El evento comenzará a las 21:00 y se desarrollará de manera simultánea en los nueve departamentos del país. El objetivo es que la ciudadanía conozca las propuestas de los postulantes antes de acudir a las urnas.

Bloques temáticos y exposición de propuestas

Durante el debate, los candidatos presentarán sus planes de gobierno, responderán preguntas de los moderadores y podrán replicar a las intervenciones de sus contrincantes dentro de distintos bloques temáticos.

Los temas estarán enfocados en áreas como economía regional, salud, educación, desarrollo departamental e infraestructura, competencias propias de las gobernaciones.

La duración del debate será de tres horas en La Paz y Santa Cruz, mientras que en los demás departamentos se extenderá por dos horas y media.

Transmisión en plataformas digitales y medios

La transmisión será difundida a través de las plataformas digitales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y de los tribunales electorales departamentales.

También podrá ser retransmitida por medios de comunicación que se sumen a la señal, entre ellos Red Uno, con el objetivo de ampliar el alcance del evento.

Según el TSE, esta iniciativa forma parte de las actividades destinadas a fortalecer el voto informado de la población.

Elecciones subnacionales el 22 de marzo

Los debates forman parte de la agenda previa a los comicios subnacionales del 22 de marzo, cuando los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.

El Órgano Electoral busca que estos espacios permitan a la ciudadanía comparar propuestas y evaluar las candidaturas antes de la jornada electoral.

