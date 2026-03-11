El saludo entre María Corina Machado y Jeanine Áñez que marcó la posesión de Kast

La líder opositora venezolana María Corina Machado y la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez coincidieron este miércoles en la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, realizada en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.

Durante el acto protocolar, ambas figuras políticas se saludaron brevemente, en una escena que quedó registrada en medio de la presencia de diversas autoridades y representantes internacionales.

Kast asume la presidencia de Chile

El líder conservador José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile tras imponerse en su tercer intento por llegar al poder. El nuevo mandatario prometió encabezar un gobierno “de emergencia”, con énfasis en medidas orientadas a reforzar la seguridad y restablecer el orden público.

Kast, de 60 años y padre de nueve hijos, es abogado y ha defendido posturas conservadoras en temas sociales. Entre ellas, su rechazo al aborto incluso en casos de violación, a la píldora anticonceptiva de emergencia, al divorcio, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la eutanasia.

Presencia de líderes internacionales

La ceremonia contó con la asistencia de varios líderes y representantes internacionales. Entre ellos estuvieron el presidente de Javier Milei de Argentina, el político boliviano Rodrigo Paz Pereira y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

También participó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, junto con la líder venezolana María Corina Machado, quien fue una de las figuras internacionales invitadas al acto.

En ese contexto, la presencia de Jeanine Áñez —quien también brindó entrevistas a medios locales durante su visita— coincidió con el saludo a Machado, una escena que se dio en medio de la ceremonia que marcó el inicio del nuevo gobierno chileno.

