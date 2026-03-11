Pocos minutos después de llegar a Chile, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira decidió hacer una parada cargada de recuerdos: volver al lugar donde pasó parte de su niñez.

El mandatario visitó la comuna de Macul, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, donde vivió junto a su familia durante el exilio político de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora.

Al recorrer nuevamente el barrio, Paz compartió un mensaje lleno de nostalgia y emoción.

“Caminar por este lugar es revivir una infancia de aventuras donde los eucaliptos parecían tocar el cielo y cada rincón de la casa guardaba un recuerdo especial”, escribió en sus redes sociales.

Un reencuentro con el pasado

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza Gaete, recibió al mandatario junto a integrantes del Concejo Municipal y vecinos del sector.

Durante un acto de bienvenida, las autoridades le entregaron la distinción de Visitante Ilustre, en reconocimiento a su visita y al vínculo que mantiene con la comuna.

El alcalde recordó que ese barrio fue el lugar que acogió a Paz cuando tenía apenas siete años.

“Sabemos que su historia con Macul es parte importante de su vida. Cada paso que ha dado en este reencuentro ha estado lleno de recuerdos y emociones”, expresó.

Recuerdos de una infancia

Frente a la casa donde vivió de niño, el mandatario evocó escenas simples pero significativas de su infancia.

Recordó los grandes árboles del lugar y la sensación de libertad que sentía al jugar con su hermano.

“Veíamos los árboles, eran eucaliptos, y decíamos que estaban tocando el cielo. Entrábamos a la casa, estaban los cuartos, el patio hasta el fondo… todo era árboles, era como un lugar de aventuras para nosotros”, relató.

Su hermano Jaime Paz Pereira también vivió en ese lugar durante aquellos años.

Una visita en medio de una agenda oficial

El reconocimiento de Visitante Ilustre simboliza el agradecimiento de la comuna por la visita del mandatario boliviano y un homenaje a la historia compartida.

La visita se produjo en el marco del viaje de Rodrigo Paz Pereira a Chile, donde participará en la ceremonia de investidura del presidente José Antonio Kast para el período 2026-2030.

Pero antes de los actos oficiales, el mandatario decidió detenerse en ese pequeño rincón de Macul donde, muchos años atrás, comenzó a escribir parte de su historia.

