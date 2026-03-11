Rodrigo Paz destaca “un gran futuro” entre Bolivia y Chile

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, resaltó la posibilidad de construir “un gran futuro” entre Bolivia y Chile, tras su llegada al país vecino para participar en los actos de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario boliviano subrayó que, lo importante es fortalecer una relación orientada al desarrollo y a mejores oportunidades para sus ciudadanos.

“Tenemos un pasado compartido, pero sobre todo un gran futuro; nuestras naciones tienen como destino llevarse bien para que las familias tengan vidas dignas”, expresó el jefe de Estado.

Paz afirmó que su visita a Chile refleja la voluntad de avanzar hacia una etapa de cooperación y complementariedad entre ambos países, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la integración regional.

“Llegamos a Chile con la convicción de que la complementariedad no es un discurso, sino una condición de nuestra existencia para generar desarrollo y nuevas oportunidades”, señaló.

El mandatario también remarcó que la relación entre ambos países debe construirse sobre la base del respeto, la democracia y el trabajo conjunto entre pueblos vecinos.

“En democracia construiremos un futuro de respeto y cooperación entre pueblos hermanos que hoy vuelven a soñar”, concluyó.

La presencia del presidente boliviano en Chile forma parte de las actividades oficiales por la asunción del nuevo gobierno chileno, evento que reúne a delegaciones y autoridades internacionales.

