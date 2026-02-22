“El pueblo nunca se equivoca”: Rodrigo Paz recuerda el 21F a 10 años del referendo

Al cumplirse diez años del referendo del 21 de febrero de 2016, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que “el pueblo nunca se equivoca” y reivindicó esa fecha como un momento clave en la historia democrática del país.

“Hace 10 años el pueblo habló con su voto en el referendo y abrió un horizonte nuevo para la democracia boliviana. Fue una lección para todos porque el voto es sagrado y porque el pueblo nunca se equivoca”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

En su mensaje, sostuvo además que Bolivia atraviesa “otro tiempo” y que, gracias a la democracia y al ejercicio del voto, se construye “una Patria nueva, con libertad y con prosperidad. Una Patria para todos”.

El pronunciamiento se dio en el marco de actos y movilizaciones que conmemoraron el llamado 21F, fecha en la que la mayoría de los bolivianos rechazó en referendo la modificación de la Constitución Política del Estado para permitir una nueva repostulación del entonces presidente Evo Morales.

En esa consulta ciudadana participaron 5.490.919 votantes: el 51,3% respaldó el “No” a la reelección, mientras que el 48,7% apoyó el “Sí”.

Desde entonces, el 21 de febrero quedó instalado en el debate político como un símbolo de defensa del voto ciudadano y de los límites al poder. Durante la jornada, plataformas ciudadanas y actores políticos también exigieron la ejecución de la orden de aprehensión contra Morales y cuestionaron el incumplimiento del resultado del referendo.

