Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

Miss Curazao, Kimberly de Boer, se coronó como la nueva Reina Hispanoamericana 2026 tras una destacada participación en todos los segmentos del certamen. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/02/2026 23:14

Santa Cruz, Bolivia

La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una intensa competencia, Miss Curazao – Kimberly de Boer se llevó la corona, destacándose por su elegancia, carisma y presencia en cada segmento del certamen.

El anuncio de la ganadora fue recibido con aplausos y emoción por parte del público y las demás participantes, quienes reconocieron el esfuerzo y la preparación de Kimberly a lo largo de las diferentes pruebas de talento, pasarela y entrevistas.

Miss Colombia – Marta Otero fue elegida como virreina, mientras que las demás posiciones quedaron así: 6ta finalista – Miss Nicaragua, 5ta finalista – Miss Venezuela, 4ta finalista – Miss Perú, 3era finalista – Miss Puerto Rico, 2da finalista – Miss México y 1ra finalista – Miss República Dominicana, quienes se destacaron por su desempeño en todas las pruebas y pasarelas de la competencia.

Durante la gala final, la representante de Curazao brilló en todas las pasarelas, desde trajes típicos hasta trajes de baño y gala, demostrando confianza y seguridad que la llevaron a conquistar al jurado internacional.

La transmisión del certamen continuó en vivo por Red Uno y redes sociales, permitiendo que el público boliviano y de toda la región viviera en directo la emoción del certamen y la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2026.

