Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una intensa competencia, Miss Curazao – Kimberly de Boer se llevó la corona, destacándose por su elegancia, carisma y presencia en cada segmento del certamen.

El anuncio de la ganadora fue recibido con aplausos y emoción por parte del público y las demás participantes, quienes reconocieron el esfuerzo y la preparación de Kimberly a lo largo de las diferentes pruebas de talento, pasarela y entrevistas.

Miss Colombia – Marta Otero fue elegida como virreina, mientras que las demás posiciones quedaron así: 6ta finalista – Miss Nicaragua, 5ta finalista – Miss Venezuela, 4ta finalista – Miss Perú, 3era finalista – Miss Puerto Rico, 2da finalista – Miss México y 1ra finalista – Miss República Dominicana, quienes se destacaron por su desempeño en todas las pruebas y pasarelas de la competencia.

Durante la gala final, la representante de Curazao brilló en todas las pasarelas, desde trajes típicos hasta trajes de baño y gala, demostrando confianza y seguridad que la llevaron a conquistar al jurado internacional.

La transmisión del certamen continuó en vivo por Red Uno y redes sociales, permitiendo que el público boliviano y de toda la región viviera en directo la emoción del certamen y la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2026.

