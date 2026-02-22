TEMAS DE HOY:
La presentación de trajes típicos dio inicio al Reina Hispanoamericana 2026

Ecuador se llevó el título de Mejor Traje Típico con “Guardiana de la cultura Jama Coaque” de Ami Ocampos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/02/2026 21:23

Santa Cruz, Bolivia

Con la presentación de los trajes típicos de cada país, arrancó la noche del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz, donde 28 candidatas compiten por la codiciada corona.

Cada representante desfiló mostrando la riqueza cultural de su nación, destacando la creatividad, los materiales tradicionales y la identidad de cada región.

Entre las participantes, la representante de Ecuador, Ami Ocampos, llamó la atención con su traje denominado “Guardiana de la cultura Jama Coaque”, diseñado por el manabita Wenceslao Muñoz, que destaca por su simbolismo cultural y el uso de elementos naturales.

La competencia arrancó oficialmente a las 21:00 horas y se puede seguir en vivo por redes sociales y en señal abierta de Red Uno, permitiendo que la audiencia acompañe cada momento de la gala, desde los desfiles hasta la coronación de la nueva soberana.

