Revisa ahora: Potosí difunde la nómina de jurados electorales

El departamento de Potosí se convirtió en el primero del país en publicar la lista oficial de ciudadanos sorteados como jurados electorales para las próximas elecciones subnacionales.

Las nóminas también serán exhibidas de manera física este domingo 22 de febrero y estarán disponibles en las páginas web del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales.

Desde el sábado comenzarán las notificaciones oficiales, con el objetivo de garantizar la asistencia obligatoria a las capacitaciones previas a la jornada electoral.

¿Cómo saber si fuiste designado jurado?

La consulta es rápida y digital. Los ciudadanos deben ingresar a la plataforma Yo Participo del Órgano Electoral Plurinacional.

Para verificar la información solo se necesita:

Número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición)

Fecha de nacimiento

Tras completar el código de verificación y hacer clic en “consultar”, el sistema mostrará en segundos si fuiste designado jurado, el recinto y la mesa asignada, además del estado de habilitación.

La revisión puede realizarse desde computadora o celular.

Desde hoy, miles de ciudadanos podrán confirmar si asumirán una de las funciones más importantes del proceso democrático: garantizar la transparencia del voto en las elecciones subnacionales.

Puedes ingresar a este enlace para conocer la lista completa:

https://potosi.oep.org.bo/wp-content/uploads/2026/02/Jurados_Elecciones_Subnacionales_2026_.pdf?fbclid=IwY2xjawQGnjFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJ3d1FscUJJR05uamhMZWJac3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqP_NbxSib9ZZlNoM7ofNZe9bahojyNQrlAEpAo4Mrj63ctJ2PCuQZbC9KVf_aem_OdI01PAstwLKSMrXZh4EbA

