Tras pesquisa, descubren que Huarachi movilizaba gente en los bloqueos desde un celular

En una audiencia de cesación a la detención preventiva realizada este viernes, la justicia boliviana determinó mantener recluido al exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. Sin embargo, el dato más relevante de la jornada surgió de la intervención del Ministerio Público, que confirmó el traslado del sindicado desde el penal de San Pedro hacia el centro de máxima seguridad de Chonchocoro.

El abogado denunciante, Abel Loma, explicó que este movimiento administrativo se debió a que Huarachi fue sorprendido en una requisa con un teléfono celular, el cual presuntamente utilizaba para coordinar movilizaciones sociales contra el Gobierno.

"Monitoreo y liderazgo desde el penal"

Loma calificó como un hecho de extrema gravedad que un interno cuente con dispositivos de comunicación para interferir en la estabilidad del país. Según el jurista, la Fiscalía fundamentó que el traslado ocurrió porque el exdirigente estaba "incitando, liderizando, movilizando gente para los bloqueos en el mes de enero de este año", en referencia a las protestas que exigían la abrogación del decreto supremo 5503.

"Nos parece a nosotros grave porque no puede, primero que nada, un interno tener un equipo celular dentro de un centro penitenciario y lo segundo es que desde el interior del centro penitenciario habría estado pues monitoreando, movilizando y liderizando estas movilizaciones", afirmó Loma.

El abogado cuestionó la falta de acciones legales inmediatas por parte del Ejecutivo ante estos hallazgos: "No sé por qué el Gobierno Central no ha decidido presentar una denuncia para que se aperture una nueva causa penal porque se estaba bloqueando al país".

Obstaculización de la justicia

La solicitud de libertad de Huarachi fue rechazada in limine debido a que las pruebas presentadas por su defensa fueron consideradas insuficientes y contradictorias. El Ministerio Público enfatizó que, en libertad, el acusado representa un riesgo para la investigación por enriquecimiento ilícito.

"En este caso, con relación a la obstaculización, el Ministerio Público ha manifestado que en libertad el señor Huarachi podría influenciar en esta investigación de enriquecimiento ilícito sobre los testigos que faltaría declarar, sobre los investigadores, asimismo sobre peritos y otras personas que son parte del proceso", detalló el jurista.

Críticas a la "nula actividad" del Gobierno

Abel Loma fue enfático al criticar la pasividad de las instituciones estatales que deberían actuar como parte víctima en el proceso por corrupción. Según su lectura, existe un desinterés institucional por avanzar en la recolección de pruebas contra el exdirigente cobista.

"Debo ser muy enfático en esto de que el gobierno central, en este caso de Juan Carlos Huarachi, cero actividad de proponer actos investigativos para investigarlo. O sea, cero. ¿De qué sirve que los ciudadanos hagamos las denuncias (...) si es que el gobierno no va a hacer nada?", sentenció el abogado.

Finalmente, Loma instó a la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario a brindar una explicación detallada sobre cómo ingresó el equipo celular a la celda de Huarachi y por qué no se han iniciado procesos penales adicionales por el uso del dispositivo para organizar bloqueos desde el encierro.

