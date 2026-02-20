TED aclara que actuará conforme a la resolución del TSE en nueva demanda contra Manfred

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que se continuará recibiendo demandas de inhabilitación hasta el 7 de marzo, conforme al calendario electoral vigente para las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Explicó que mientras una resolución no tenga calidad de “cosa juzgada”, el TED debe recepcionar y dar el tratamiento correspondiente a cada demanda presentada.

“Mientras no haya sido cosa juzgada, la recepción y atención de las demandas con el mismo carácter y argumentos han sido recepcionadas y atendidas. Cuando una situación adquiere cosa juzgada por parte del Órgano Electoral Plurinacional, estas causas se responderán conforme a lo que ha fallado el TSE”, señaló.

El caso de Manfred Reyes Villa

Las declaraciones surgen tras la admisión de una demanda de inhabilitación presentada por la concejala Silvia Soliz contra el candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, por una presunta vulneración a la prohibición constitucional de reelección.

Mediante resolución, el TED admitió la demanda y notificó al delegado de la organización política APB-Súmate para que presente sus descargos en el plazo de 48 horas, abriendo así una etapa procesal en la que deberá analizarse el fondo del caso.

Sin embargo, el panorama cambió luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara infundadas las impugnaciones contra Reyes Villa, ratificando su habilitación como candidato para los comicios del 22 de marzo.

Ante esta situación, Quinteros indicó que el TED evaluará en Sala Plena los efectos jurídicos de los pronunciamientos del TSE. “Ahora que se han emitido los pronunciamientos del TSE, el TED analizará en Sala Plena los casos que correspondan”, sostuvo.

El presidente del TED también precisó que existen demandas que fueron consideradas como no presentadas por incumplir requisitos formales, mientras que otras continúan su trámite conforme a ley.

Sustitución de candidaturas

Por otra parte, Quinteros recordó que el calendario electoral contempla un periodo de sustitución de candidaturas desde el 7 hasta el 18 de marzo, únicamente en casos de fuerza mayor, como fallecimiento u otros impedimentos debidamente acreditados.

“Dentro del calendario todavía hay un periodo de sustitución por impedimento de fuerza mayor; en esos casos procede la sustitución conforme a la normativa”, explicó.

De esta manera, el TED de Cochabamba reafirmó que actuará conforme a la ley y a los fallos emitidos por el órgano electoral nacional, en un proceso que combina el ámbito electoral y el jurídico-constitucional en plena etapa decisiva rumbo a las subnacionales.



