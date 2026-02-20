TSE sortea este viernes a los jurados electorales y las listas se publicarán el domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará este viernes el sorteo de jurados electorales en todo el país, quienes serán los responsables de velar por el desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

De acuerdo con el TSE, durante la jornada se sorteará a más de 200.000 jurados electorales, quienes cumplirán funciones en 33.000 mesas de sufragio a nivel nacional.

El acto se lleva a cabo de manera simultánea desde las 10:00 en todos los Tribunales Electorales Departamentales. Los nombres de las personas seleccionadas serán publicados el domingo 22 de febrero, tanto en listas oficiales como a través de los medios de comunicación y la plataforma Yo Participo.

En el departamento de Santa Cruz, se prevé el sorteo de aproximadamente 53.000 jurados electorales, quienes cumplirán funciones obligatorias durante la jornada de votación.

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, el jurado electoral es la ciudadana o el ciudadano que se constituye en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento.

Asimismo, tiene la tarea de garantizar la instalación de la mesa, la transparencia del proceso de votación y que los resultados queden correctamente consignados en las actas electorales.

Para este proceso electoral, el TSE informó que el padrón electoral está conformado por 7.429.516 ciudadanos habilitados.

A nivel departamental, la distribución es la siguiente: Chuquisaca (370.517), La Paz (2.023.882), Cochabamba (1.407.069), Oruro (359.375), Potosí (481.457), Tarija (381.657), Santa Cruz (2.038.004), Beni (288.397) y Pando (77.756).

