Espectáculos

Percy Ríos inicia carrera como solista tras su salida de Sangre Cumbiera

El cantante reapareció en redes sociales para anunciar su nuevo proyecto independiente, mientras mantiene silencio sobre la polémica que marcó su desvinculación del grupo.

Red Uno de Bolivia

20/02/2026 9:48

Foto: El cantante Percy Ríos.
La Paz

El artista boliviano Percy Ríos confirmó el inicio de su carrera como solista luego de su desvinculación del grupo “Sangre Cumbiera”, hecho que generó revuelo en la escena de la cumbia nacional y una ola de especulaciones entre sus seguidores.

Tras varios días de controversia, en los que incluso eliminó fotografías y contenido relacionado con su anterior etapa musical, Ríos reapareció en sus redes sociales para anunciar oficialmente su nueva etapa artística.

 

El cantante compartió videos promocionales en los que presenta su proyecto independiente y adelanta parte del material que trabajará como solista, aunque evitó referirse a las acusaciones o al comunicado que oficializó su salida de la agrupación.

La ruptura con Sangre Cumbiera generó impacto entre los fanáticos del género tropical, quienes manifestaron distintas posturas en plataformas digitales sobre el futuro del artista y del grupo.

Por ahora, Ríos centra su mensaje en el inicio de esta nueva fase musical, invitando a sus seguidores a acompañarlo en lo que define como una nueva etapa en su carrera.

