Policial

Imágenes muestran la explosión en ch’alla en Cochabamba que dejó heridos

La peor parte se la llevó un niño, quien sufrió quemaduras de hasta el 60% en la espalda y fue internado en un establecimiento de salud, según los comerciantes.

Cristina Cotari

20/02/2026 9:09

La comerciante afectada por el incidente. Foto: Red Uno
Cochabamba

Un grave accidente se registró en el mercado La Pampa, en la calle San Martín de la ciudad de Cochabamba, donde una comerciante y un niño resultaron con quemaduras tras la explosión de un bidones de alcohol durante una ch’alla y q’oa tradicional.

Según testigos, una afiliada realizaba la ceremonia cuando, en cuestión de minutos, la brasa alcanzó un bote de alcohol que se encontraba cerca. El envase explotó y el fuego se propagó rápidamente, alcanzando el mandil de la comerciante y lanzando llamas hacia las personas que estaban en el sector.

 

 

Una vendedora que presenció el hecho relató que el alcohol “brincó” tras la explosión, afectando tanto a la mujer como al menor. La comerciante sufrió quemaduras en las manos y parte del cuerpo, aunque se encuentra estable, de acuerdo con los testimonios.

La peor parte se la llevó el niño, quien sufrió quemaduras de hasta el 60% en la espalda, según los comerciantes.

“El niño estaba con una polera sintética, corrió hacia el fondo del mercado en busca de una salida mientras gritaba que le ayuden y lo salven”, contó un testigo. Al retirarle la prenda, se evidenció que gran parte de su espalda tenía la piel gravemente afectada.

La madre trasladó de inmediato al menor a un centro de salud. De acuerdo con los vendedores, el niño fue hospitalizado y permanece internado, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su estado.

El hecho generó consternación en el mercado. Los comerciantes advirtieron sobre el riesgo de manipular alcohol cerca de brasas encendidas. 

Extraoficialmente se conoce que la dueña de los bidones de alcohol se hace cargo de los gastos médicos del niño y no se brindo mayores detalles del hecho.

